Juventus, Zoff sulla fascia di capitano a Yildiz: "Un errore, pressioni eccessive"

La critica mossa da Dino Zoff parte da una domanda secca: "Questa cosa non l’ho affatto capita. Perché gli hanno dato la fascia a capitano?". Secondo l'ex numero uno della Juventus, la scelta di investire un ragazzo così giovane di un onere così grande è sbagliata in linea di principio. "Per me è un errore dare la fascia da capitano a un ragazzo così giovane, caricandolo di responsabilità e pressioni esagerate" ha detto Zoff a Tuttosport.