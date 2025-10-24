Juventus, Zoff sulla fascia di capitano a Yildiz: "Un errore, pressioni eccessive"

Yildiz nella storia della Juve: il più giovane capitano bianconero di sempre
© IPA
© IPA
Dino Zoff critica la scelta della Juventus di affidare la fascia di capitano al giovane Yildiz: "Ci sono elementi più esperti"di Redazione
Affidare la fascia di capitano (in assenza di Locatelli, come per esempio successo a Madrid) al giovane talento Kenan Yildiz non ha trovato il favore di un'icona della Juventus e del calcio italiano come Dino Zoff. L'ex portiere, Campione del Mondo e leggenda della Vecchia Signora, ha espresso forti perplessità sulla decisione, definendola un errore che potrebbe appesantire il percorso di crescita del calciatore.
Zoff ha espresso chiaramente il suo disaccordo, sollevando un interrogativo preciso sulla strategia adottata dal club nel conferire un ruolo di tale responsabilità a un calciatore giovanissimo.
La critica mossa da Dino Zoff parte da una domanda secca: "Questa cosa non l’ho affatto capita. Perché gli hanno dato la fascia a capitano?". Secondo l'ex numero uno della Juventus, la scelta di investire un ragazzo così giovane di un onere così grande è sbagliata in linea di principio. "Per me è un errore dare la fascia da capitano a un ragazzo così giovane, caricandolo di responsabilità e pressioni esagerate" ha detto Zoff a Tuttosport.
Il punto centrale del pensiero di Zoff riguarda l'eccessivo carico di responsabilità che il ruolo di capitano impone, rischiando di rallentare o condizionare il normale percorso di crescita di Yildiz. Zoff suggerisce che la rosa bianconera disponga di profili più adatti: "Oltretutto in rosa ci sono sicuramente elementi più esperti che possono ricoprire il ruolo senza appesantire il percorso di crescita di Yildiz". La critica è dunque sia tattica che psicologica, mirata a tutelare il futuro del talentuoso giocatore turco.
© IPA
© IPA