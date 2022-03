Juve: primo derby d'Italia per Vlahovic, ultimo per Dybala in bianconero

VERSO JUVE-INTER

Allo Stadium in palio punti pesantissimi per la classifica: tutto passa per i piedi del serbo e dell'argentino

In casa Juve è iniziato il countdown per il derby d'Italia, crocevia per la classifica e per la storia di Dusan Vlahovic e Paulo Dybala. Per il bomber serbo si tratta di una prima volta, per l'argentino invece sarà l'ultimo Juve-Inter in bianconero. Sentimenti opposti, ma con lo stesso obiettivo: essere protagonisti in campo e vincere. Piegando l'Inter, Vlahovic e Dybala potranno infatti non solo regalare punti pesantissimi per la classifica ad Allegri, ma scrivere anche una pagina indelebile della loro carriera alla Juve. ipp

Vedi anche Calcio Inter: Inzaghi ritrova Brozovic per la Juve, ma gruppo al completo da venerdì Per quanto riguarda Vlahovic, il primo derby d'Italia sarà anche il suo primo esame contro una big di Serie A dal suo arrivo a Torino. Un momento da ricordare e da utilizzare per fare ulteriormente breccia a suon di gol nel cuore dei suoi nuovi tifosi sancendo definitivamente anche il passaggio di consegne con Dybala per iniziare un nuovo ciclo.

Per la Joya bianconera, del resto, quella di domenica sera sarà l'ultima sfida contro l'Inter con addosso la maglia della Juve. Un appuntamento che l'argentino vorrà onorare al meglio. Un po' per orgoglio, visto come sono andate le cose sul fronte rinnovo con Arrivabene & Co. Un po' per dimostrare anche all'Inter le sue qualità in chiave mercato magari con altri derby d'Italia nel mirino in maglia nerazzurra.

Vedi anche juventus Juve, Vlahovic e Zakaria ok per l’Inter

Tanti temi che, al netto di discorsi tattici sulla partita con ancora tanti giocatori impegnati con le rispettive nazionali, trasformano una delle gare più attese della stagione in un big match da brividi non solo per la classifica e le ambizioni scudetto, ma anche per le storie e il futuro degli uomini immagine di Allegri. Vlahovic e Dybala insieme contro l'Inter. L'ultimo "grande ballo" in bianconero per la Joya, il "ballo del debuttante" invece per Dusan.