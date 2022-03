Inter: Inzaghi ritrova Brozovic per la Juve, ma gruppo al completo da venerdì

Un derby d'Italia quanto mai carico di significati e importanza. La Juve è vicina, tanto vicina che in caso di successo firmerebbe il sorpasso (con una partita in più giocata, però). Milan e Napoli, invece, sono già davanti e tenerne la scia è fondamentale per credere in una volata finale in cui tutto possa essere ancora possibile. L'Inter inizia la settimana di avvicinamento al match dello Stadium con la piena consapevolezza della delicatezza del momento e con la necessità di lasciarsi alle spalle quel momentaccio che in virtù dei soli sette punti nelle ultime sette apparizioni in campionato ha disegnato una classifica non più confortante in chiave scudetto. La notizia del recupero di Lautaro, tornato negativo dal Covid, è stata la prima buona notizia con cui Inzaghi ha avviato il countdown. La seconda dovrebbe essere quella del ritorno di Brozovic, atteso in gruppo da domani o massimo da mercoledì. Per De Vrij qualche margine di dubbio in più, ma anche per l'olandese c'è un discreto ottimismo.

Getty Images