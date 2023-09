Pogba: "Ho pensato di smettere, ora voglio far ricredere i critici"

JUVE

"Voglio fargli rimangiare le loro parole e mostrare loro che non sono debole"

© Getty Images Paul Pogba va all'attacco. Dopo i tanti infortuni e le critiche, il centrocampista della Juve ha scelto Al Jazeera per lanciare la sua sfida a chi non crede più nella sua integrità fisica e capacità di essere ancora competitivo ad alti livelli. "Voglio fargli rimangiare le loro parole e mostrare loro che non sono debole - ha tuonato con orgoglio il francese confermando la voglia di tornare protagonista in campo -. Possono parlare male di me. Non mi arrenderò mai".

Certo, tornare a certi standard non sarà un'impresa semplice. E Pogba lo sa bene. Ma le intenzioni di rimettersi in carreggiata e lasciarsi alle spalle i tanti problemi fisici ci sono tutte. Anche perché gli ultimi anni non sono stati facili per Paul nemmeno a livello privato. "Il denaro cambia le persone e può distruggere una famiglia, può creare una guerra - ha raccontato il centrocampista in riferimento alle recenti denunce di estorsione che hanno coinvolto anche alcuni familiari -. A volte, quand'ero da solo, pensavo 'Non voglio più avere soldi, non voglio più giocare a calcio. Voglio solo stare con persone normali, così mi ameranno per quello che sono, non per la fama, non per i soldi'". "A volte è dura", ha concluso Pogba.