Paul Pogba convocato in tribunale il 15 settembre col fratello Mathias per il caso estorsione

Paul Pogba è stato convocato dai giudici istruttori del Tribunale di Parigi in merito al caso estorsione: il 15 settembre, ammesso che il centrocampista della Juventus risponda alla convocazione, possibile confronto con i presunti estorsori tra cui c'è anche il fratello Mathias. La vicenda risale all'estate 2022 quando Paul aveva denunciato Mathias (insieme ad alcuni amici di infanzia) per sequestro di persona e tentativi di estorsione tra marzo e luglio 2022 per una cifra di 13 milioni di euro di cui 100.000 euro prelevati subito e ceduti a loro in contanti.