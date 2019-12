Juve, Pjanic: "Scuse ai tifosi per la Supercoppa, ora vinciamo campionato e Champions"

LA CARICA

"L'amarezza per la sconfitta nella Supercoppa ci brucia e ci dà fastidio. Ci scusiamo con i nostri tifosi. Nel 2020 vogliamo riprendere subito a vincere e puntiamo a tutti gli obiettivi". Da Dubai, dove ha ricevuto il Golbe Soccer Award alla carriera, Miralem Pjanic si butta alle spalle la delusione per il primo trofeo perso e punta al massimo per il nuovo anno. "Stiamo facendo un ottimo campionato e in Champions ci siamo qualificati abbastanza facilmente. Abbiamo voglia di lottare fino alla fine" Globe Soccer Awards, premio alla carriera per Pjanic

Sull'arrivo di Sarri in panchina: "E' cambiato tanto, dobbiamo abituarci - ha proseguito Pjanic - Abbiamo la voglia di continuare a fare quello che abbiamo fatto negli ultimi anni. Non è semplice ma passa tutto attraverso il lavoro e gli obiettivi da raggiungere sono ancora tanti. Dobbiamo concentrarci per centrarli. Allegri è stato qui per tanti anni e quando arriva un nuovo allenatore è tutto nuovo, bisogna abituarsi e conoscersi. E' un passaggio obbligatorio, sembra che vada tutto male ma non è così. Continuiamo a concentrarci sui nostri obiettivi che sono ancora tanti".