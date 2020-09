Juve, Pirlo guarda avanti: "Nei momenti duri esce il carattere di una squadra"

CARICA SOCIAL

Il pareggio dell'Olimpico contro la Roma brucia in casa Juve, ma lo sguardo è già rivolto al futuro. "Nei momenti difficili esce il carattere di una squadra. Lavoriamo concentrati in vista di domenica", ha scritto Andrea Pirlo sul suo profilo Twitter dando la carica ai bianconeri in vista della prossima sfida e indicando la via da seguire. Concetto ampiante condiviso sui social anche dai leader dello spogliatoio.

"Non è il risultato che volevamo, ma con questo spirito collettivo saremo più forti di sempre", ha scritto Ronaldo commentando la gara di Roma. "Bravi a non mollare e a recuperare la partita", invece il messaggio di Chiellini subito dopo il pareggio dell'Olimpico. "Uniti nei momenti di difficoltà - scrive Buffon -. Così reagisce un grande gruppo". Sulla stessa lunghezza d'onda infine anche Bonucci: "Potevamo e dovevamo fare meglio ma importante era dimostrare il carattere per recuperare una partita difficile. Guardiamo avanti".