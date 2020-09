Pirlo: troppi azzardi, prime critiche e... CR7

L'ANALISI

Lo ha ammesso lo stesso Pirlo: la sua Juve a Roma ha fatto un passo indietro rispetto al buon esordio contro la Sampdoria. A dire il vero, ha fatto un passo avanti di troppo. Nel senso che i bianconeri si sono presentati all'Olimpico con una formazione che, vista col senno di poi, si è rivelata fin troppo votata all'attacco. Va bene la filosofia offensiva del nuovo tecnico, ma scendere in campo con due soli difensori di ruolo (Chiellini e Bonucci) e un unico centrocampista di rottura (McKennie), significa esporsi alle ripartenze avversarie. Senza equilibrio non si va da nessuna parte. E quanto visto soprattutto nel primo tempo lo ha confermato: il gol del 2-1 giallorosso è arrivato con un clamoroso contropiede e anche in altre 2/3 occasioni, la squadra di Fonseca ha colto di sorpresa CR7 e compagni.

A questo punto però, il "Maestro" ha fatto le scelte giuste, ricostruendo la mediana con Bentancur e Arthur e ridando fiducia all'emergente Frabotta. Con questo schieramento la squadra ha ritrovato equilibrio e non ha sofferto pur giocando in inferiorità. L'impressione è che già contro il Napoli ci saranno alcuni cambiamenti. Perché Bentancur sta recuperando la forma dopo lo stop per infortunio e Arthur, al debutto, ha mostrato subito buone cose nonostante venisse da un lungo periodo di inattività per i problemi avuti con il Barcellona. Sulla carta, dovrebbero essere loro i titolari, con Rabiot e McKennie pronti a farli rifiatare a seconda dei casi.

Certo, quando rientrerà a tutti gli effetti anche Dybala, Pirlo dovrà trovare il modo di non sprecare le qualità di un attacco potenzialmente dai grandi numeri. Non facile. Il guaio è che c'è poco tempo per trovare le giuste alchimie. Perché domenica sera il Napoli sarà un esame tosto che non si potrà sbagliare.