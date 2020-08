Juve, Pirlo ha le idee chiare: ecco chi resta e chi parte

JUVE

Alla Continassa è già iniziata la rivoluzione Juve. Dopo aver preso il posto di Maurizio Sarri, Andrea Pirlo ha subito preso carta e penna per "disegnare" la squadra del futuro e pianificare le operazioni in uscita insieme alla società. Rosa alla mano, tra conferme e cessioni, la lista dei bianconeri con le valigie in mano è lunga. Ma andiamo per gradi, partendo dalle certezze della prossima stagione reparto per reparto e analizzando poi la situazione di chi rischia il posto.

In porta toccherà ancora a Szczesny, con Buffon secondo e Pinsoglio terzo portiere. In difesa Chiellini, Bonucci e De Ligt sono intoccabili, con Demiral pronto a guadagnarsi i suoi spazi e Rugani più defilato e ai margini del progetto. Cuadrado dovrebbe rimanere, magari vestendo ancora i panni del terzino. Discorso diverso invece per Luca Pellegrini e Cristian Romero, di ritorno dai prestiti a Cagliari e Genoa. Rosa alla mano, i due potrebbero trasformarsi in pedine preziose da utilizzare durante la stagione, ma al momento non si possono escludere operazioni di mercato che li coinvolgano.

Soprattutto perché Pirlo dovrà mettere mano sugli esterni e cercare nuove soluzioni. Dopo un'annata deludente, né Alex Sandro, né Danilo, né Mattia De Sciglio convincono il Maestro. E, al giusto prezzo, tutti e tre potrebbero partire lasciando spazio a nuovi arrivi. Stessa situazione per Rabiot e Ramsey, protagonisti di un'annata con più ombre che luci e pronti a liberare gli armadietti se qualcuno dovesse cercarli.

Infine capitolo attacco. Tra Ronaldo e Dybala la dirigenza avrebbe scelto di "sacrificare" la Joya per mettere a segno un'importante plusvalenza e finanziare il mercato lasciando invariato il "fascino commerciale" procurato da CR7. Ma per ora tutto è ancora da decidere. Soprattutto perché per il cartellino dell'argentino servono almeno 100 milioni e alla Continassa non sono ancora arrivate offerte concerete. Di sicuro per la prossima stagione restano poi in bilico le posizioni di Bernardeschi e Douglas Costa, che la Juve inserirebbe volentieri in qualche scambio importante.