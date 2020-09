Juve, Pirlo fissa subito gli obiettivi: "Decimo scudetto di fila e Champions"

JUVE

Andrea Pirlo ha appena indossato i panni del mister, ma ha già le idee chiare sugli obiettivi stagionali della sua Juve. "Il percorso sarà lungo, ci vorrà tempo anche perché al momento non possiamo lavorare con tanti calciatori che sono via e con quelli che arriveranno per ampliare la rosa - ha spiegato il tecnico bianconero -. Daremo tutto in campo, abbiamo grande voglia di dimostrare che la Juve vuole arrivare a vincere il decimo Scudetto consecutivo e possibilmente fino alla fine in Champions League. Siamo qua e vogliamo fare del nostro meglio".

Vedi anche juventus Juve, Pirlo: "Voglio riportare entusiasmo, Dybala rimane e Higuain parte"

Dichiarazioni dirette, pronunciate con consapevolezza e senza timore. Nello spogliatoio bianconero, del resto, Andrea Pirlo è abituato a stare e sa che l'unica cosa che conta è vincere. E per farlo sta già studiando le sue mosse. "L’aggressività e la voglia di riconquistare la palla dopo averla persa è un qualcosa su cui stiamo lavorando parecchio - ha spiegato Pirlo -. Guardando la scorsa Champions League, le squadre che sono arrivate in fondo sono quelle che recuperano la palla nel minor tempo possibile". "Quella per me deve essere una caratteristica che ci deve contraddistinguere", ha proseguito il tecnico della Juve

Infine una battuta sui primi giorni alla guida del gruppo bianconero: "Un aneddoto su questi primi giorni di ritiro? Niente di particolare, mi sono trovato subito a mio agio anche perché conoscevo praticamente già tutti quelli che lavorano qui. Questo mi è stato di grande aiuto".