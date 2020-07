Juve, per Dybala elongazione del retto femorale: condizioni da valutare

JUVE

"Elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra". Questo, fa sapere la Juventus attraverso il suo sito, l'esito degli accertamenti radiologici cui è stato sottoposto in mattinata Paulo Dybala presso il J|Medical. L'attaccante argentino è stato costretto ad abbandonare il campo verso la fine del primo tempo della gara contro la Sampdoria. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno. Anche Danilo è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che sono risultati negativi.

Sentito un dolore alla coscia sinistra, Dybala non ha perso tempo e ha chiesto subito il cambio. Al suo posto Sarri ha mandato in campo Higuain. Per la Joya è iniziata la corsa contro il tempo per essere a disposizione nella importantissima sfida del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione, in programma il 7 agosto. C'è da recuperare lo 0-1 dell'andata in Francia.