Juve, Palmieri pista calda già per gennaio

LA TRATTATIVA

Si intensificano i contatti tra la Juventus ed Emerson Palmieri. Il terzino del Chelsea è da tempo nei radar dei bianconeri i e resta uno degli obiettivi principali per il mercato estivo, ma non è da escludere che Paratici faccia un tentativo di portarlo a Torino già a gennaio. Sarri ha bisogno di un esterno in grado di far rifiatare Alex Sandro, visto che al momento l'unica alternativa al brasiliano è un adattato De Sciglio. Proprio per l'ex Milan, in caso di arrivo di Palmieri, si aprirebbero le porte di un trasferimento al Paris Saint Germain.

Dopo un inizio di stagione da titolarissimo, Emerson è sceso nelle gerarchie di Frank Lampard e ha disputato 90' solamente in due delle ultime sette partite di Premier League (nelle sconfitte contro Bournemouth e Southampton). Il suo obiettivo è quello di giocare un Europeo da protagonista con la Nazionale di Mancini e per questo potrebbe seriamente prendere in considerazione l'ipotesi di un ritorno anticipato in Serie A. La formula potrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto, visto che la Juve punterebbe comunque su di lui a giugno (il suo contratto scade solo nel 2022). Se l'italo-brasiliano dovesse salutare Stanford Bridge, si chiuderebbero le porte per un rientro in Italia di Marcos Alonso, che ricopre lo stesso ruolo e nelle scorse settimane era stato accostato all'Inter.

Non sarebbe da escludere, a quel punto, l'addio ai bianconeri di Mattia De Sciglio, che già dalla scorsa sessione di mercato era finito nel mirino del PSG. Nonostante le smentite di rito da parte di Tuchel, dalla Francia fanno sapere che i parigini stanno ancora pensando al terzino azzurro, mentre tra i due club resta viva la pista dello scambio tra Emre Can e Leandro Paredes.