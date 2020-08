Juve, Nedved: "Valutazioni sull'intera stagione". Paratici: "Avanti con Sarri? Certo"

JUVE

"Giorno del giudizio? La valutazione deve essere fatta su una stagione e la proprietà la farà su allenatore, giocatori e dirigenti". Prima della sfida di Champions League da dentro o fuori contro il Lione, il vicepresidente della Juve Pavel Nedved dribbla la domanda se il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera dipenderà dall'esito di questa partita. "Le parole di Sarri? Ha ripetuto quello che ho detto diverse volte. Le decisioni non sono prese sulla singola partita. Avanti con Sarri? Certo", ha detto il dg Fabio Paratici.

"A fine campionato tutto ormai era deciso e si è visto che ci sono mancate le motivazioni, adesso non può accadere - ha proseguito Nedved - Dobbiamo essere uniti e tutti devono dare qualcosa in più. Dybala? E' fondamentale per noi, si è visto in tutta la stagione e stasera cercheremo di sfruttarlo nel miglior modo possibile".

"Anche i dirigenti sotto osservazione? Quando sei alla Juve sai che è così - ha detto ancora Paratici - E' un piacere avere questo tipo di responsabilità, questo lo impari qui quando non lo sai da prima. Sarri ha fatto molto bene in diverse stagioni, non ha vinto solo l'Europa League, ha fatto vedere un bel calcio, ha fatto vedere di meritarsi la panchina della Juventus. Noi veniamo da una settimana in cui abbiamo vinto il nono Scudetto, abbiamo giocato la finale di Coppa Italia e persa ai rigori, non possiamo farci confondere dalle voci esterne".