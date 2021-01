Juve-Napoli, le motivazioni del Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia del Coni ha pubblicato le motivazioni della sentenza emessa lo scorso 22 dicembre sulla partita Juve-Napoli, che dovrà essere recuperata in data da destinarsi dopo la mancata disputa del 4 ottobre scorso a Torino e il conseguente annullamento del 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri e del -1 in classifica per la squadra di Gattuso. Secondo le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, le decisioni dei giudici endofederali non hanno tenuto conto del sistema disegnato dal legislatore emergenziale e, in particolare, del criterio della gerarchia delle fonti.