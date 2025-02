Juve, Motta rilancia Thuram: Koopmeiners verso un'altra panchina. Riecco Savona, c'è Mbangula

Douglas Luiz è in crescita, Locatelli garantisce equilibrio. E poi c'è Koopmeiners, che andrebbe 'riciclato' sulla mediana vista l'assoluta intoccabilità di McKennie nel ruolo di trequartista. Davanti Mbangula e Conceiçao sono in vantaggio su Yildiz e Nico Gonzalez, mentre Kolo Muani dovrebbe essere ancora preferito a Vlahovic. Il serbo, che in A non è titolare al 29 dicembre (2-2 con la Fiorentina) è destinato a entrare nuovamente in corsa.