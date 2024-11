Juve, Motta: "Concesso e creato poco, ma abbiamo giocato con equilibrio"

Quanto infine alla prova di Koopmeiners, Thiago Motta è soddisfatto. "Sta giocando in una posizione non facile soprattutto in gare come queste contro una squadra che cerca di non far manovrare tra le linee - ha spiegato il tecnico della Juve -. Quando arretra e vede più il gioco è più a suo agio". "In questo momento deve dare il suo contributo anche in una fase più offensiva - ha aggiunto -. Lo può fare perché ha le qualità per farlo e può anche segnare". "E' un giocatore speciale, diverso, e può fare tanti ruoli. Trasmette molto alla squadra e sa cosa bisogna fare in tutti i momenti della partita - ha concluso -. Mi dà tranquillità ed è difficile cambiarlo".