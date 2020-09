Juve: Morata al J Medical per le visite, poi la firma

JUVE

"Back in town". Così la Juve ha dato il benvenuto ad Alvaro Morata, che ritorna a vestire la maglia bianconera quattro anni dopo l'addio. L'attaccante spagnolo, su cui la dirigenza ha puntato dritto viste le difficoltà a liberare Dzeko dalla Roma (e Milik dal Napoli), è atterrato all'aeroporto di Caselle accompagnato da tutta la famiglia con un volo privato poco dopo la mezzanotte, accolto da un gruppo di tifosi. Intorno alle 9.30 è arrivato sorridente al J Medical per sostenere le visite mediche, cui seguirà la firma di un quinquennale. Poi si riunirà subito ai nuovi compagni. Camicia bianca, pollice destro alzato, mentre i tifosi presenti gli gridavano: "Bentornato". Vedi anche juventus Juve, Morata bis: Alvaro al J Medical

Morata arriva in bianconero dall'Atletico Madrid con la formula del prestito per 10 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 45 e la possibilità di rinnovare il prestito per un'altra (in questo caso la Juve pagherebbe altri 10 milioni per il prestito e 35 per l'eventuale riscatto). Per tornare alla Juve ha rinunciato al suo maxi ingaggio, passando da 9 milioni a 5 più bonus.