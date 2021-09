Juve-Milan: Chiesa e Bernardeschi recuperano, Ibra in dubbio

BIG MATCH

"Se ci sarò a Torino? Vediamo giorno per giorno, non rischio conseguenze serie", ha detto lo svedese

Archiviato il primo round di Champions League, Juve e Milan si preparano ad affrontarsi nel big match della quarta giornata di Serie A. Una gara importante per la classifica. Con una vittoria i rossoneri proseguirebbero infatti il loro percorso netto in campionato, spedendo i bianconeri a -11 dalla vetta. Scenario che Allegri conta di evitare grazie anche ai recuperi di Chiesa e Bernardeschi. Quanto a Ibra, invece, restano ancora dei dubbi sulla sua disponibilità per la sfida dello Stadium. "Se ci sarò a Torino? Vediamo giorno per giorno - ha detto lo svedese in occasione di un evento commerciale - Non è un segreto: ho un problema al tendine e non rischio conseguenze. Voglio tenere tutta la stagione e pensare che non sono Superman. Anche se… Il mio problema è che lavoro troppo e mi piace soffrire".

Ancora alle prese con i problemi al tendine d'Achille, Zlatan si è allenato a parte e non è ancora chiaro se riuscirà ad aggregarsi al gruppo in vista della sfida con Bonucci & Co. Giroud è in ogni caso il favorito per partire titolare.

Discorso diverso invece per Chiesa e Bernardeschi. Dopo la mancata convocazione per il match contro il Malmoe, i due bianconeri sono tornati ad allenarsi in gruppo e domenica saranno a disposizione. Per ora non è chiaro se partiranno titolari, anche perché resta ancora da capire su che formazione punterà Allegri per dare solidità alla squadra e tamponare l'emorragia di risultati delle prime tre giornate. Con la Juve a -8 dal primo posto, del resto, per i bianconeri contro il Milan ci sono già in palio punti pesantissimi per la classifica. E non sono ammessi ulteriori passi falsi. Moduli alla mano, Max potrebbe optare per una sorta di 4-2-3-1 con Rabiot falso esterno a sinistra, Cuadrado a destra e Dybala alle spalle di Morata. Ma non si possono escludere anche altre soluzioni con Chiesa in campo. Il countdown per Juve-Milan è già iniziato.