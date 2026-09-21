Candela: "Questa Roma è da scudetto, unica che può lottare con Inter"

"Roma e Inter ci hanno regalato un grande calcio, una grande bellezza. Sono le due squadre che giocano per lo scudetto. L'Inter ha una rosa ampia, ma con Gasperini se la gioca fino alla fine. Questa Roma è da scudetto, può dare fastidio all'Inter che è la più forte. Dybala mi fa ricordare i top player del mio tempo, Konè ha personalità e carisma. Penso che la Roma sia l'unica squadra che può lottare con l'Inter. Ha un gruppo molto forte e coeso". Così Vincent Candela, ex giocatore della Roma, ospite di 'Radio anch'io sport' su Rai Radiouno.