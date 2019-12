Juve, maglia speciale contro la Lazio: numeri e i nomi in Arabic style

Domenica in Supercoppa contro la Lazio la Juve scenderà in campo con una maglia speciale. I bianconeri indosseranno infatti una casacca con la tradizionale calligrafica araba, progettata in collaborazione con il famoso artista di calligrafia saudita-marocchina, Shaker Kashgari. La divisa Adidas - in edizione limitata - avrà all’interno di ogni singolo numero un tradizionale disegno calligrafico arabo che evidenzia la parola Juventus, con anche il nome di ogni singolo giocatore scritto in testo arabo.