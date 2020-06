Juve, lo "spoiler" di Bonucci conferma le anticipazioni sulla nuova maglia

La Juve sta per tornare in campo in Coppa Italia dopo lo stop per l'emergenza Coronavirus e dai social arriva già una conferma indiretta alle anticipazioni sulla maglia per la prossima stagione. A "spoilerare" il nuovo look ci ha pensato Leonardo Bonucci, che sul profilo Twitter del club lascia intravedere sotto la tuta un pezzo della divisa disegnata per l'anno prossimo. Nuova grafica alla mano, la Juve dovrebbe tornare alle tradizionali strisce verticali. Un ritorno al passato che tanti tifosi accoglieranno con goia.