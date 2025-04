Juventus, Tudor: "Ogni gara come una finale. Koop più pimpante, Thuram da valutare"

La Juve è attesa dal match casalingo contro il Lecce, occasione importante per continuare la rincorsa al quarto posto: il calendario regala la possibilità di accorciare su Atalanta e Bologna che si affrontano in uno scontro diretto, con una vittoria i bianconeri di sicuro guadagneranno su una delle due squadre (o addirittura entrambe in caso di pari). "Qua ogni gara si deve approcciare come una finale. Ogni partita e ogni allenamento deve farsi al 100%. Domani sarà una gara super difficile e giochi sempre contro te stesso - ha spiegato Igor Tudor in conferenza -. Ognuno deve dare il massimo per arrivare alla vittoria e solo così si cresce insieme". Sulla formazione: "Thuram da valutare, Koopmeiners più pimpante". Sugli infortunati: "Mbangula e Perin torneranno la prossima settimana"