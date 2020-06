Juve, la sorella di CR7 attacca Sarri: "Ma come si può giocare così?"

VOLANO GLI STRACCI

lma Aveiro, una delle due sorelle di Cristiano Ronaldo, non nasconde la sua delusione per la sconfitta della Juve nella finale di Coppa Italia e lancia un duro attacco a Maurizio Sarri tramite il suo profilo Instagram: "Cosa altro può fare? Da solo non riesci a fare miracoli. Non capisco come si possa giocare così comunque... Testa alta, di più non poteva fare". Un pensiero condiviso da mamma Dolores, che ha messo un bel like al post della figlia.

Ronaldo è poco abituato a vedere altri alzare trofei e ogni sconfitta è dura da digerire. Prima contro il Milan (dove aveva anche fallito un rigore) e poi contro il Napoli, il fenomeno portoghese ha tradito le attese con due prestazioni lontane dai livelli a cui ha abituato tutti. Insieme a Sarri, in prima fila sul banco degli imputati siede proprio il campionissimo. E quando il Re viene attaccato, la famiglia fa da scudo e si schiera apertamente al suo fianco per difenderlo. E di solito va all'attacco sui social. Come in questa occasione, dove forse era meglio tenersi dentro rabbia e delusione.

IL POST