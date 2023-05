Juve, la moglie di Di Maria punge i tifosi: "Vi rinfresco qualche ricordo"

LA POLEMICA

Jorgelina Cardoso difende il marito sui social. E il Fideo apprezza: "Io ti amo di più, vita mia"

© instagram Non si placa la polemica sui social tra i tifosi della Juventus e Angel Di Maria. A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci pensa Jorgelina Cardoso, moglie dell'attaccante argentino. Dopo aver difeso il marito ieri dopo un botta e risposta con un tifoso infuriato ("non è lui che prepara la squadra, non è lui l'allenatore, non è lui che preferisce aspettare dietro. Stai zitto, sei sciocco o ti pagano per farlo?"), la consorte ha postato un video con tutte le migliori giocate del Fideo in maglia Juventus, con tanto di frecciata dai contestatori. "Per rinfrescare qualche ricordo... Sempre con te, avanti, mai indietro. Fino alla fine. Ti amo tanto". Un post che ha trovato l'ovvio apprezzamento di Di Maria: "Io ti amo di più, vita mia".

Il futuro di Di Maria alla Juventus è ancora incerto: il contratto è in scadenza e al momento non ci sono state avvisaglie di rinnovo. La sconfitta di Empoli ha ridotto al lumicino le speranze Champions della Juventus, che senza gli introiti europei deve per forza ridimensionarsi e dovrà necessariamente privarsi di qualche sua stella per far tornare i conti.

IL POST DELLA MOGLIE



Vedi anche