Juve, Allegri: "Restiamo attaccati alle prime. Dybala sereno, la rosa resta questa"

VERSO MILAN-JUVE

"Obiettivo quarto posto? Dobbiamo pensare gara dopo gara e poi vedremo dove saremo"

Dopo otto risultati utili consecutivi, la Juve si prepara ad affrontare l'ostacolo Milan per continuare la rincorsa alla zona Champions. "Viviamo buon momento ma il percorso è ancora lungo - ha spiegato Massimiliano Allegri -. Col Milan sarà una partita importante per la classifica". "Obiettivo quarto posto? Non andiamo troppo in là, pensiamo gara dopo gara e poi vedremo dove saremo - ha continuato -. Col Milan dobbiamo fare una partita importante per restare attaccati alle prime della classifica". Infine chiusura sul mercato: "La rosa è questa e rimarrà questa". Getty Images

LA CONFERENZA DI ALLEGRI



Juve a San Siro

"Viviamo buon momento ma il percorso è ancora lungo. Domani è una partita bella da giocare, dispiace ci siano solo 5000 spettatori. È una partita importante per la classifica e bisogna fare bene. E' sempre Milan-Juve ed è importante per la classifica. Sarà una partita difficile contro una grande squadra. Pioli ha fatto molto bene finora".



Bernardeschi titolare?

"Stanno tutti bene a parte Bonucci e Ramsey, che è in uscita. Oggi valuterò la formazione e spero di indovinarla"

Obiettivo quarto posto

"Non andiamo troppo in là, ora affrontiamo il Milan che ha fatto un grande lavoro nell’ultimo anno e mezzo. Noi dobbiamo fare una partita importante per restare attaccati, non possiamo pensare in questo momento troppo in là. Noi siamo in grado di vedere solo la prossima partita. Dobbiamo pensare gara dopo gara. Non dobbiamo pensare allo scudetto o al quarto posto. Poi vedremo dove possiamo arrivare"

Rincorsa Champions

"Fare tre punti non sarà facile. Il Milan gioca bene, sa fare bene sia con palle alte che in contropiede. Ha fatto tanti buoni risultati. Noi stiamo cercando di rimanere vicine alle prime quattro. Non abbiamo ancora vinto con una delle prime quattro? Magari domani è la volta buona..."

Dybala

"E' molto sereno. Sta bene fisicamente e sta crescendo. E' più libero nel giocare e ha meno responsabilità addosso. Sono contento di quello che sta facendo. Da qui a fine stagione ci darà molto"

Kean

"Sono contento. Ha fatto gol importanti ed è un calciatore affidabile. Ha alternato buone prestazioni a prestazioni meno buone un po' come tutti. Non scordiamoci che è un classe 2000"

Mercato e Arthur

"La rosa è questa e rimarrà questa. L'ho già detto. Arthur? Veniva da sei mesi di inattività e ora sta facendo delle buone prestazioni. Il giocatore non si discute. Ha delle caratteristiche che hanno bisogno di avere altri giocatori accanto. E' un giocatore importante, un titolare della nazionale brasiliana"

Squadra all'altezza delle migliori?

"Purtroppo le prime quattro partite o ce le levano dal campionato o fanno media. Anche vero che se le altre sbagliano gli salti addosso. Adesso abbiamo una serie di partite importanti in cui dobbiamo fare bene



Il momento della squadra

"La squadra sta lavorando bene, sia chi va in campo che chi viene chiamato dopo. È questione di rispetto, in entrambe le situazioni. Se si ha questo equilibrio è più facile fare risultato"

La sfida col Milan

"All'andata abbiamo giocato bene per 75 minuti ma poi il Milan ha rischiato addirittura di vincere, perché è una squadra imprevedibile. Domani servirà molta attenzione. Ci vuole una grande prestazione"

Milan un modello?

"Hanno lavorato bene, hanno fatto le cose in modo ordinato e hanno scelto buoni giocatori. Lottano per il campionato. La Juve viene da nove anni meravigliosi, l’anno scorso hanno vinto due trofei, quest’anno senza Ronaldo, con più spazio ad altri giocatori, abbiamo giocato delle partite con sei giocatori tra i 20 e i 23 anni. I giocatori giovani dano forza. Scorsa ma mancano di esperienza. Quella la migliori solo facendo partite"