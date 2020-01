Juve, Khedira torna a correre: rientro previsto a metà febbraio

JUVE

Buona notizia per Maurizio Sarri. A poco più di un mese dall'intervento, Sami Khedira è tornato infatti a correre. Operato il 4 dicembre ad Augsburg in artroscopia per la pulizia del ginocchio sinistro, il centrocampista bianconero si è allenato alla Continassa ritrovando il sorriso. Come annunciato dal club subito dopo l'intervento, il tedesco dovrebbe tornare a disposizione intorno a metà febbraio, al più tardi a inizio marzo. Nel frattempo ha iniziato a riassaporare il campo.

Un recupero prezioso per la Juve, che in un momento cruciale della stagione potrebbe dunque poter tornare a contare anche sull'esperienza e le qualità di Khedira, al momento ancora in vantaggio su Emre Can nella corsa per un posto nella lista Champions. "Ci risiamo - ha scritto il centrocampista sul suo profilo Twitter postando una sua foto durante l'allenamento -. Che bella sensazione tornare in campo".