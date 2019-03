Juve, Kean si fa largo a suon di numeri record

31/03/2019

Chiamatelo predestinato, oppure soltanto fortunato. Sta di fatto che l'uomo del momento in casa Juve è indubbiamente Moise Kean . L'Italia lo ha scoperto all'improvviso, la Juve se lo è ritrovato decisivo in un periodo delicato. A 19 anni e 32 giorni l'attaccante nato a Vercelli ha dimostrato sul campo di essere pronto al grande salto, di essere pronto a vestire una maglia da titolare anche quando si parla di una nazionale quattro volte campione del mondo o del club più titolato del Belpaese. Se da una parte Allegri professa calma e sangue freddo, dall'altra i numeri sono tutti dalla parte di Kean. Quest'anno ha segnato tre gol in Serie A con i suoi primi tre tiri tentati, con l'Empoli gli sono bastati 2'30" dal suo ingresso per andare a segno e diventare così il giocatore più giovane a realizzare otto reti in campionato da Mario Balotelli (18 anni e 242 giorni, nel 2009). Insomma, un Re Mida del pallone, che trasforma in oro tutto ciò che tocca.