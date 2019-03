Juve, Kean: "Non sono come Ronaldo o Messi, ma vorrei diventarlo"

30/03/2019

Dopo aver convinto in Nazionale, Moise Kean ha tolto dai guai anche la Juve. Ma l'attaccante bianconero non sembra volersi montare la testa, confermando le parole della vigilia di Allegri. "Se lo dice il mister ha ragione, io non sono Cristiano o Messi ma spero un giorno di esserlo. Con il lavoro un giorno potrei essere al loro livello", ha detto. Sulla sua partita: "Sono contento, sono molto felice e sono sempre pronto a farmi trovare pronto".