Serie A, Juventus-Empoli 1-0: Kean non si ferma più

30/03/2019 di MAX CRISTINA

LA PARTITA

La Juventus sa solo vincere. Anche quando i presupposti per una partita complicata si palesano in ogni modo, i bianconeri alla fine - in un modo o nell'altro - portano a casa tre punti. E questo modo ultimamente ha le giovanissime fattezze di Moise Kean, l'uomo del momento, il Re Mida capace di prendersi la panchina "antieccessodientusiasmo" voluta da Allegri, entrare in campo e decidere la partita contro l'Empoli nel giro di tre minuti, al secondo pallone toccato. L'1-0 vale tre punti buoni per il morale e per far capire a tutti che questa Juventus è più forte anche della sfortuna, tradotta nell'infortunio di Dybala nel riscaldamento.



Lo stop della Joya pochi minuti prima dell'intervallo ha tolto un motivo di interesse alla partita, ma soprattutto ha costretto Allegri a ridisegnare l'assetto tattico in fretta e furia inserendo Bentancur in un ipotetico, ma mai statico, 4-2-3-1. Nel primo tempo però in campo è regnata la confusione e quel senso di appagamento che la classifica ultra sorridente porta con sé, lasciando all'Empoli di Andreazzoli campo e modo per sviluppare trame offensive e ripartenze interessanti, ma sciupate per questioni di centimetri da Krunic. I fischi dello Stadium a fine primo tempo - abbozzati per la verità, ma comunque presenti - hanno riassunto un approccio alla sfida piuttosto soft della squadra di Allegri.



Un motivetto che nella ripresa è cambiato decisamente con i direttori di orchestra bianconeri, leggasi Pjanic e Bernardeschi, che sono stati capaci di alzare il ritmo delle giocate preoccupando e facendo arretrare l'Empoli. Il più attivo, Bernardeschi appunto, non ha trovato il gol in almeno tre occasioni, scheggiando una traversa e sbagliando spesso l'ultimo passaggio. Per trovare l'acuto vincente e decisivo la Juventus ha dovuto aspettare il 72', tre minuti dopo l'ingresso di Kean, con il classe 2000 bravo a sfruttare una sponda di Mandzukic e il movimento sbagliato di Dell'Orco per battere Dragowski. Un'altra serata da ricordare dopo quelle in azzurro con l'Italia, ma non indimenticabile per colpa di un errore poco dopo tutto solo davanti al portiere.