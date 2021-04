Juve, i tifosi contro la Super League: "La nostra storia non va infangata, vergogna"

I tifosi della Juventus hanno esposto due striscioni di protesta all'esterno dell'Allianz Stadium per manifestare tutto il proprio disappunto per la decisione della società di aderire alla Super League. "La nostra storia non va infangata, barattata e commercializzata. Noi siamo la Juventus F.C. No alla Superlega... Vergogna" recita il primo striscione. "Conti in rosso, deficit e Superlega, dei vostri tifosi non ve ne fotte una sega. Scissionisti" il secondo.

