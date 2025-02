Juve, i conti tornano: primo semestre in utile di 16,9 milioni

"Il Patrimonio Netto del Gruppo al 31 dicembre 2024 è pari a € 57,1 milioni, in aumento di € 16,9 milioni rispetto al saldo di € 40,2 milioni del 30 giugno 2024, per effetto dell'utile del primo semestre dell'esercizio 2024/2025 (€ 16,9 milioni). L'Indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2024 ammonta a € 302,3 milioni; l'incremento di € 59,5 milioni, rispetto a € 242,8 milioni al 30 giugno 2024, è quasi interamente dovuto agli assorbimenti di cassa destinati agli investimenti delle campagne trasferimenti. Il cash flow generato dalla gestione dell'attività operativa è peraltro in significativo miglioramento rispetto al dato consuntivato nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente, grazie agli introiti derivanti dalla partecipazione alla UEFA Champions League 2024/2025. Al 31 dicembre 2024 il Gruppo dispone di linee di credito bancarie per € 556,0 milioni, non utilizzate per complessivi € 206,1 milioni. La Società al 31 dicembre 2024 dispone di liquidità per circa € 9,9 milioni".