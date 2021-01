Juve, i 43 anni di Buffon: auguri da tutto il mondo

Dopo i festeggiamenti sul campo, per la conquista della semifinale di Coppa Italia, per Gigi Buffon è tempo di celebrare un altro importante traguardo. Il portierone della Juve compie infatti 43 anni e in attesa di capire quale sarà il suo futuro, col discorso rinnovo sempre aperto, si gode gli auguri di compagni, amici e rivali storici, che arrivano da ogni parte del mondo. I colleghi portieri innanzitutto, raccolti in un video pubblicato da Tuttosport: Taffarel, Ballotta, Musso, Chilavert, Silvestri, Amelia, Sorrentino, Taibi... Anche Handanovic e Donnarumma: "Sei sempre stato un modello da seguire e ancora oggi con la tua tenacia e la tua voglia di non mollare mai sei un esempio per tutti!", ha detto il numero uno del Milan e della Nazionale. Poi avversari e compagni di tante battaglie, come Dybala, Khedira, Morata, Pjanic, Cuadrado e tanti altri.