Juve, Higuain non recupera per la finale: scelte obbligate per Sarri

COPPA ITALIA

Mercoledì a Roma si potrebbe ufficialmente aprire l'era Sarri alla Juve. Dopo aver fallito l'obiettivo della Supercoppa Italiana, il tecnico toscano va a caccia del suo primo trofeo nazionale e il primo da allenatore bianconero. Di fronte avrà il suo Napoli, una sfida dal sapore particolare, che nasconde parecchie insidie. E una sconfitta potrebbe condizionare anche questo finale di stagione, con la delciata volata scudetto e una Champions League ancora tutta da scrivere. La Juve fa festa sui social: destinazione Roma instagram

I giocatori bianconeri esultano per la finale di Coppa Italia raggiunta





Vedi anche juventus Juve, passo (lento) in direzione triplete In questi pochi giorni, però, Sarri, dovrà trovare il modo di trasformare una Juve bella, ma futile, quella vista venerdì sera contro il Milan, in una squadra più concreta e cinica. Perché sarà la concretezza l'arma per battere Gattuso, che fa della praticità e applicazione la sua arma vincente.

Il problema è che per mercoledì non ci saranno recuperi. Soprattutto non ci sarà quello di Gonzalo Higuain, altro grande ex del match. L'argentino è ancora ai box per il risentimento muscolare alla coscia accusato una decina di giorni fa e le scelte in attacco sono praticamente obbligate.

E senza un riferimento in area, toccherà ancora a Cristiano Ronaldo fare l'attaccante centrale per andare a caccia del suo 30° trofeo personale. Il portoghese è sembrato fisicamente a posto, ma ancora un po' arrugginito e non solo per il rigore tirato sul palo. L'intesa con Dybala non è stata delle migliori e in quella posizione non è riuscito a sprigionare tutto il suo enorme potenziale e gli inserimenti di Douglas Costa.

Degli altri infortunati, il solo Ramsey ha qualche piccola speranza di essere a disposizione per l'Olimpico, mentre per Chiellini e Demrial servirà ancora del tempo.