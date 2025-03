Juve, guarda Adzic: gol su punizione da 40 metri col Montenegro U19

Mentre alla Continassa si decide il futuro di Thiago Motta sulla panchina della Juve, Vasilije Adzic prova ad attirare l'attenzione dei dirigenti bianconeri e a guadagnare punti per ritagliarsi più spazio in prima squadra con una prodezza balistica. Impegnato col Montenegro Under 19, il trequartista classe 2006 ha deciso con una grande punizione da 40 metri la gara valida per la qualificazione al prossimo Europeo di categoria contro la Polonia.