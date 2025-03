Juve, guai senza fine: si teme un lungo stop per Cambiaso e Kelly

Come se non bastassero le sconfitte, l'incubo di perdere l'Europa (tutta, non solo la Champions League) e la paura di essere ricordati come la peggiore Juventus di sempre, il giorno dopo il tracollo di Firezne, la Continassa è in apprensione anche per le condizioni fisiche di Andrea Cambiaso e Lloyd Kelly. Entrambi hanno lasciato il campo del "Franchi" anzitempo e aspettano l'esito degli esami del J-Medical.