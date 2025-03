Conte e il virus Mazzarri. Tutti i record... di Thiago

RECORD – Thiago Motta sta battendo record su record. L’altra domenica con lo 0-4 casalingo contro l’Atalanta abbiamo scoperto che un passivo del genere in casa (in una partita che non sia un derby con lo stadio condiviso) alla Vecchia Signora non succedeva dal 1955-56. Peraltro contro… la Fiorentina che in quella stagione – sotto la sapiente guida di Fulvio Bernardini – avrebbe vinto il primo storico scudetto. Ebbene, ieri la Juve “mottiana” ha eguagliato il primato della peggior sconfitta rimediata a Firenze. Il 3-0 di ieri non si vedeva dalla stagione 1997-98 (reti di Firicano, Oliveira e Robbiati; Malesani batte Lippi in panchina). Nel 1974-75 stessa differenza reti ma punteggio diverso: 4-1. Un altro 3-0 invece agli albori degli anni Sessanta (campionato 1960-61). Nel Dopoguerra insomma mai la Juventus aveva perso con più di tre gol di scarto a Firenze. E nella storia solo una volta (nel 1940-41) ha subito in riva all’Arno un passivo più pesante: 5-0. Poi ecco il primato del “settebrutto”: la Juve non perdeva due partite di fila in Serie A subendo un totale di sette gol dal marzo 1957 (in due gare fuori casa, 3-0 a Udine e 4-1 al vecchio Filadelfia contro il Torino). In questo senso il parziale di Motta (0-7) è ancora peggiore di quello (1-7) di quasi settant’anni fa…