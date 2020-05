Juve, finalmente Dybala è guarito: tampone negativo

Finalmente! Adesso è ufficiale: Paulo Dybala è guarito. L'argentino, informa infatti la Juventus attraverso un comunicato ufficiale, "ha effettuato come da protocollo il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19: gli esami hanno dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare". Una splendida notizia che arriva dopo l'annuncio del 21 marzo della sua positività. Già da diverse settimane, però, le condizioni dell'attaccante bianconero erano assolutamente buone.