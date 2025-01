Juve, Fagioli accusato di non aver fatto allenamento post Derby: "Non è vero, polemica inesistente"

Una polemica creata dai "social" puntualmente smentita dall'interessato via... "social". Protagonista, suo malgrado, Nicolò Fagioli che si è visto costretto a una serie di puntualizzazione per mettere a tacere chi lo accusava di qualcosa in realtà mai commesso. I fatti. Non impiegato da Motta durante il derby contro il Torino, secondo alcuni TikTokers, il centrocampista della Juve si sarebbe rifiutato di svolgere il consueto lavoro di scarico a fine partita svolto dai panchinari. Da qui, le suddette accuse. Attraverso il suo profilo X, Fagioli ha così spiegato di essere semplicemente rientrato nello spogliatoio per riprendere guanti e cappellino per poi tornare a lavorare insieme ai compagni. Successivamente andato a salutare i tifosi bianconeri presenti allo stadio Olimpico, lasciando loro pantaloncini e maglietta della gara.