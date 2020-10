Juve: Dybala ancora ko, rientro a Torino anticipato?

JUVE

Juve in ansia per le condizioni di Paulo Dybala, impegnato con la Nazionale argentina. Dopo aver saltato la sfida contro l'Ecuador, la Joya darà forfait anche per la partita contro la Bolivia, valida per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali del Qatar, a causa del persistere di un problema gastrointestinale. Lo ha fatto sapere direttamente la Seleccion attraverso un tweet. "Dybala non è in condizioni fisiche idonee". A questo punto il numero 10 bianconero potrebbe rientrare anzitempo a Torino e cercare di recuperare per la sfida di sabato sera in casa del Crotone.

Ancora rinviato dunque il debutto stagionale di Dybala, che si è infortunato il 7 agosto in occasione della partita di Champions League contro il Lione quando, reduce da un'elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra, venne messo in campo da Sarri per cercare il gol della qualificazione ma poi fu costretto a uscire dopo 13'. Dybala era già stato convocato da Pirlo per la gara di campionato contro la Roma (90' in panchina) e poi inserito nella lista dei disponibili per quella non giocata contro il Napoli.