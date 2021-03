Juve, Dybala non molla: "Ho sofferto molto, ora due mesi per lottare"

LA JOYA

L'argentino rompe il silenzio dei bianconeri dopo il ko col Benevento: "Ci sono ancora due mesi per continuare a combattere, siamo la Juve"

Il giorno dopo la bruciante sconfitta contro il Benevento, è stato Paulo Dybala a rompere il silenzio in casa Juve. E lo ha fatto con un post tra il momento della squadra e quello personale. "Nulla mi avrebbe reso più felice che poter aiutare la squadra in questi mesi: la sofferenza è uguale, o anche maggiore, quando non puoi essere in campo con i tuoi compagni", ha scritto la Joya su Instagram.

"Ci sono ancora due mesi per continuare a combattere e, adesso più che mai, dobbiamo essere uniti - ha aggiunto l'argentino, assente dai campi dallo scorso 10 gennaio per un infortunio al ginocchio - . Io continuo ad allenarmi e non vedo l'ora di tornare insieme ai miei compagni dopo la sosta. Siamo la Juve".