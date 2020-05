Juve, Dybala al JMedical per le visite: ritorno in campo vicino

DOPO L'INCUBO

Paulo Dybala si prepara al ritorno in campo dopo aver vinto la battaglia contro il coronavirus. L'attaccante argentino, finalmente negativo al tampone dopo 46 giorni di isolamento, nel pomeriggio ha ripreso contatto diretto con il mondo Juve e si è rivisto al JMedical, dove è rimasto circa due ore. Il tempo per sottoporsi alle visite mediche necessarie per ottenere il via libera per gli allenamenti individuali alla Continassa. "Sto bene", ha dichiarato la Joya all'uscita. Ora toccherà allo staff medico bianconero stabilire tempi e modi della sua ripresa.

Per quanto riguarda il resto della squadra, in mattinata alcuni giocatori si sono allenati individualmente alla Continassa. Tra questi Bernardeschi e Bentancur. Rientrati in Italia anche i brasiliani Douglas Costa, Danilo e Alex Sandro, ora all'appello mancano soltanto Rabiot, nella sua casa in Costa Azzurra, e Higuain, in Argentina.