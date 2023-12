Juve: differenziato per Vlahovic, Chiesa e Locatelli parzialmente in gruppo

VERSO JUVENTUS-ROMA

Botta al piede per il serbo, ma nulla di preoccupante verso la Roma

© Getty Images Prosegue la preparazione della Juventus in vista del big match con la Roma, in programma sabato sera. Dusan Vlahovic ha svolto un lavoro differenziato a causa di una botta al piede, ma già dalla giornata di giovedì si riaggregherà ai compagni e quindi la sua presenza non è in dubbio. Manuel Locatelli e Federico Chiesa hanno lavorato parzialmente in gruppo e, se non ci saranno contrattempi, dovrebbero essere regolarmente a disposizione per l'ultima giornata del 2023.

Chiesa aveva saltato la sfida pre-natalizia contro il Frosinone a causa di un fastidio al tendine rotuleo, mentre Locatelli si era fermato per una contusione muscolare dell'obliquo interno destro. C'è fiducia che entrambi possano recuperare. In attacco, dopo il gol al Frosinone, scalpita Yildiz, che potrebbe ancora giocare titolare in caso di forfait di Chiesa. Sicuro del posto Vlahovic, tornato al gol proprio al Benito Stirpe.

