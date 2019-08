Juve, Demiral: "Essere qui è un sogno che si realizza"  

LA CONFERENZA STAMPA

In casa Juve è il giorno di Merih Demiral, acquistato a luglio dal Sassuolo e oggi presentato ufficialmente. "Sono molto contento di essere qui, spero di riuscire ad adattarmi nel più breve tempo possibile - le sue prime parole in conferenza stampa -. Per arrivare alla Juve ho fatto molti sforzi, ma io non sono una sorpresa. Tutto è basato sul mio lavoro. Essere qui per me significa realizzare un sogno".

Demiral racconta queste prime settimane in bianconero: "Sapevo che la Juventus era un team molto importante, ma raggiungere questa squadra e vedere gli impianti di allenamento mi ha impressionato molto. Spero di riuscire a dare il meglio di me stesso per rimanere in questo club il più a lungo possibile". Sugli obiettivi: "La Juventus inizia ogni stagione con tutte le coppe possibili come obiettivo. La Juve è determinata nella conquista dei trofei disponibili, quindi sono sicuro che quest'anno faremo grandi cose".

In difesa la concorrenza sarà forte: "Giocare con i giocatori che seguivo da piccolo è un onore. Chiellini mi sta aiutando tanto nell'ambientamento, così come Bonucci e gli altri giocatori importanti che mi stanno vicini. Spero nel più breve tempo possibile di vestire la maglia della Juve da titolare e tutti i miei sforzi sono orientati a raggiungere al più presto il mio massimo stato di forma".

L'ex difensore del Sassuolo è stato molto richiesto sul mercato, ma è stato blindato da Paratici: "Le questioni di mercato non mi interessano molto. Lavoro il più possibile, aver raggiunto la Juve in età così giovane è la realizzazione di un sogno e quindi ripeto, voglio star qui più tempo possibile per migliorarmi al meglio. Sarri? Si occupa molto dell'aspetto difensivo della squadra e per me questo è molto importante. Si occupa direttamente degli allenamenti dei difensori e riuscire a lavorare con lui significa avere la possibilità di allenarmi al meglio e migliorare i miei punti deboli".

In molti paragonano Demiral a un grande ex difensore della Signora, Paolo Montero: "Ho sentito questi paragoni con Montero e ho anche visto i suoi video. Essere paragonato a lui è un onore per me. Io spero nel più breve tempo possibile di riuscire a scendere in campo e dimostrare ai tifosi di essere un difensore molto forte e dare soprattutto il meglio di me stesso. E nessuno abbia dubbi. Io ho sempre avuto idoli, ma i miei veri idoli sono le persone con cui sto giocando adesso, come Chiellini. Ed è un onore e una fortuna giocare con lui e allenarmi con giocatori così importanti".