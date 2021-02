Juve, De Ligt: "Tanta concorrenza per lo scudetto, Pirlo un esempio da giocatore"

JUVENTUS

Il difensore olandese: "La Serie A mi ha migliorato tatticamente"

Matthijs de Ligt ha parlato della volata scudetto. "Quest'anno è difficile, c'è tanta concorrenza per lo scudetto: noi, Inter, Milan, Roma, Lazio e Atalanta siamo tutti in corsa - ha spiegato - E' un bel campionato per i tifosi, perché ci sono sempre belle partite. La Juve è sempre tra le favorite, abbiamo perso qualche punto contro le squadre piccole ma è normale perché ci stiamo adattando al gioco di Pirlo. Ora stiamo crescendo e stiamo bene". Getty Images

Dopo un inizio difficoltoso nella scorsa stagione, con il passare del tempo l'olandese si è perfettamente ambientanto e ora è una certezza. "La Serie A mi ha migliorato tatticamente. Ora conosco tutti i giocatori, è più facile. Voglio migliorare sempre di più - ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport -. Da Bonucci e Chiellini prendo visione di gioco e marcatura".

Poi rivela un curioso aneddoto, un passato da centrocampista. "Quando giocavo nell'Ajax, sotto i 14 anni, giocavo sempre a centrocampo come vertice basso e avevo due esempi Busquets e anche Pirlo. Ho visto tanti video di Pirlo e mi piaceva tanto come giocatore. È stato un grande esempio".

Sulle difficoltà per i tanti infortuni: "Quando tu guardi in Europa, Liverpool o Real Madrid, mancano tanti giocatori. Questi è normale, tutti hanno questi problemi. Siamo uomini e non puoi avere sempre la massima attenzione, ma noi proviamo a fare sempre il meglio possibile e questo è importante".

