Juve, Cuadrado: "Fallimento? L'ottavo scudetto è straordinario"

30/04/2019

Juan Cuadrado non vuole sentire parlare di fallimento affiancato alla stagione della Juve . "Sento la gente che parla di fallimento della Juve. Non è così: è vero che siamo finiti fuori dalla Champions, ma abbiamo vinto l'ottavo scudetto consecutivo, una cosa straordinaria", ha detto l'esterno colombiano. Sul suo futuro in bianconero: "Quanto a me, alla Juve sto bene, ho ancora un anno di contratto e sarei molto felice di rimanere".

Cuadrado risponde poi a chi vuole una Juve demotivata in questo finale di stagione. "Tutti noi alla Juve abbiamo sempre motivazioni - ha puntualizzato a Sky - . Non ci poniamo mai un tetto e vogliamo sempre migliorarci. Così è stato a Milano contro l'Inter, lo sarà nel derby di venerdi' prossimo". Già, la sfida contro il Torino. "Siamo molto motivati per il derby. Scenderemo in campo con la stessa voglia di far risultato di sempre, e vogliamo sempre portare in alto la Juve. Questo è lo spirito della Juve: la continua voglia di vincere".



Sul suo gol nel derby del 2015, storico non solo perché decisivo, all'ultimo minuto, ma anche perché il primo in bianconero: "E' stata un'emozione bellissima sentire il boato della gente , poi farlo in quel minuto della partita è stato fantastico. E' un grande ricordo e spero ci sarà la possibilità di ripetermi venerdi', anche se quello che conta è vincere".



Certo, non è stato facile guardare le partite da fuori per così tanti mesi: "Succedono queste cose nel calcio, quando vedevo le partite e pensavo che potevo essere lì ad aiutare i compagni ero un po' triste. Ma ho sempre guardato avanti e ho pensato a recuperare il prima possibile per tornare a disposizione. Quindi con il sorriso è stato tutto piu' facile".