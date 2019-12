Juve, così non va: Sarri senza esterni diventa prevedibile

L'ANALISI

Il 3-1 dell'Olimpico fa scattare il primo allarme in casa Juventus, che sei giorni dopo il 2-2 casalingo col Sassuolo conferma di avere qualche problema nell'ingranaggio. I bianconeri, contro la Lazio, hanno mostrato qualche difficoltà dal punto di vista fisico e, soprattutto, strategico. Nel senso che questo 4-3-1-2 di Sarri inizia a mostrare diversi limiti e nuove soluzioni appaiono quantomeno necessarie.

Non è una Juve pirotecnica e i risultati sono lì a testimoniarlo. In 15 partite di campionato, i bianconeri soltanto in due occasioni hanno vinto con più di un gol di scarto: contro la Spal (2-0) il 28 settembre e lo scorso 23 novembre in casa dell'Atalanta (1-3), ma fino al 74' il risultato premiava i bergamaschi che avevano anche fallito un calcio di rigore. La squadra di Sarri è forte, tosta e piena di qualità, ma la sensazione di queste ultime settimane è che questo 4-3-1-2 non stia più dando le dovute garanzie.

Contro squadre che difendono con attenzione e organizzazione, i bianconeri non hanno la capacità, né gli uomini, per allargare il gioco sulle corsie laterali e in questo senso il recupero di Douglas Costa sarà fondamentale. Con Ronaldo e Dybala (o Higuain) in attacco e un trequartista alle loro spalle, la Signora finisce quasi sempre per attaccare per vie centrali, sbattendo contro il muro avversario e diventando molto prevedibile.

Non semplice chiedere ai terzini - seppure molto offensivi come Cuadrado e Alex Sandro - di spingere come delle vere e proprie ali per tutta la durata della gara, mentre i problemi di infortuni in mezzo al campo hanno ridotto al minimo le alternative di Sarri, che come annunciato sabato nel post partita proverà ora Bernardeschi, Ramsey e Cuadrado come interni. Intanto la Lazio si avvicina a soli tre punti e l'Inter sale a +2, mentre il 22 dicembre è in programma la Supercoppa (proprio con i biancocelesti) in Arabia Saudita: tempo da perdere non ce n'è.