VERSO JUVENTUS-INTER

Juve, Conceiçao in forte dubbio per sabato: Tudor valuta l'opzione Openda

In vista del big match l'allenatore bianconero non ha troppe alternative sulla trequarti e potrebbe decidere di fare debuttare il belga

09 Set 2025 - 09:55
© Getty Images

© Getty Images

Nelle prossime ore Conceiçao sarà sottoposto di nuovo agli esami strumentali, dopo quelli di ieri, per valutare le sue condizioni dopo che è tornato malconcio dalla Nazionale. Difficile al momento ipotizzare che possa scendere in campo contro l'Inter sabato. La Juve ritroverà, invece, sul campo di allenamento, gli ultimi reduci dalle fatiche internazionali, e cioè Openda, Koopmeiners, Yildiz e i tre italiani Cambiaso, Gatti e Locatelli. A quel punto Tudor potrà studiare le soluzioni per il derby d'Italia. Come sostituire il portoghese? Le possibilità sono molte. Se vorrà di nuovo puntare sul suo 3-4-2-1, si può ipotizzare la presenza di Koopmeiners o McKennie di fianco a Yildiz alle spalle di David. Impossibile immaginare che possa essere impiegato il sostituto naturale di Conceiçao, e cioè Zhegrova, visto che non scende in campo da dicembre 2024 e non è il caso di testarlo in una partita così importante.

L'alternativa tattica è il 3-4-1-2 con Yildiz trequartista e due punte. Una soluzione che si sposa bene con il 3-5-2 nerazzurro, visto che il giocatore alle spalle degli attaccanti può disturbare il play avversario dall'avvio dell'azione. In questo caso è più facile pensare che a fare coppia con David ci sia Openda, anche se non ha mai messo piede in campo nella nuova Juve, rispetto a Vlahovic che è una prima punta come il canadese. Il belga, invece, è più abituato a fare da spalla e a muoversi su tutto il fronte offensivo e sarebbe una soluzione possibile anche in caso di 3-4-2-1.

