Juve, Conceiçao in forte dubbio per sabato: Tudor valuta l'opzione Openda

L'alternativa tattica è il 3-4-1-2 con Yildiz trequartista e due punte. Una soluzione che si sposa bene con il 3-5-2 nerazzurro, visto che il giocatore alle spalle degli attaccanti può disturbare il play avversario dall'avvio dell'azione. In questo caso è più facile pensare che a fare coppia con David ci sia Openda, anche se non ha mai messo piede in campo nella nuova Juve, rispetto a Vlahovic che è una prima punta come il canadese. Il belga, invece, è più abituato a fare da spalla e a muoversi su tutto il fronte offensivo e sarebbe una soluzione possibile anche in caso di 3-4-2-1.