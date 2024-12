Juventus, Giuntoli: "Le possibilità che Conceicao resti a oggi sono 100%"

Cristiano Giuntoli conferma le indiscrezioni di mercato emersi negli ultimi giorni, soprattutto in merito all'acquisto di Francisco Conceicao (non del riscatto nel senso che il giocatore è arrivato in prestito secco per 7 milioni più 3 di bonus dal Porto): "I rapporti col ragazzo e con il suo agente sono ottimi, vogliamo assolutamente che resti con noi e anche lui lo vuole. Quante possibilità ci sono perché resti? A oggi il 100%" le parole a Prime Video. A luglio 2025 scatterà la clausola da 30 milioni di euro e le trattative tra club bianconero e Jorge Mendes sono serrate perché la Juve vorrebbe anticipare i tempi della trattativa col Porto per blindare il giocatore ed evitare possibili sorprese e inserimenti di altre squadre a giugno.