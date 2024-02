Juve: Chiesa recupera, Vlahovic ancora in dubbio per l'Udinese

DOPO L'ALLENAMENTO

Alla Continassa il primo si è allenato regolarmente con i compagni mentre il serbo ha svolto un lavoro individuale

La Juventus ha ripreso gli allenamenti dopo un giorno di riposo, i cancelli della Continassa si sono riaperti dopo il martedì libero. Il tecnico Massimiliano Allegri e il suo staff continuano a monitorare le condizioni di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, ma le sensazioni sono contrastanti: il primo si è allenato insieme ai compagni e ha smaltito completamente la botta subita al piede destro, mentre il secondo ha svolto un lavoro differenziato dopo le noie muscolari accusate all'adduttore.

Il serbo quindi resta in forte dubbio per la sfida casalinga di lunedì contro l'Udinese, ma se non altro il tecnico ritroverà Milik, che tornerà dopo aver scontato il turno di squalifica.