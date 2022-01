Juve, Chiesa: "Operazione fatta, ora si riparte"

E' ufficialmente iniziata ieri la missione ritorno in campo di Federico Chiesa. L'attaccante della Juve si è sottoposto all'intervento chirurgico per la ricostruzione dei legamenti del ginocchio sinistro e lo aspetta uno stop di sette mesi. L'obiettivo è quello di rientrare in gruppo a settembre, anche se ci vorrà del tempo prima di recuperare la forma migliore. "Operazione fatta, ora si riparte!", ha scritto Chiesa sui suoi canali sociali, mostrandosi sorridente e con il pollice altro.